Het eerste kievitsei in onze provincie is gevonden

Het eerste kievitsei in Groningen is dinsdag gevonden door weidevogelbeschermer Joop Sijbolts.

Hij vond het ei in een nest op het land van boer Van Dijk, tussen Garnwerd en Winsum. Er lagen geen andere eieren in het nest.

Gecontroleerd en goedgekeurd

Landschapsbeheer Groningen en het agrarisch Collectief West hebben de vondst gecontroleerd en goedgekeurd.

De derde keer

Het is voor Sijbolts geen primeur, want ook in 2011 en 2013 vond hij het eerste kievitsei in Groningen.

Het is overigens niet het eerste kievitsei van het land, dat werd op 14 maart gevonden in Zuid-Holland.

Lees ook:

- Weidevogels blijven nog altijd een zorgenkindje

- 'Hé, is dat een zeldzame albino-kievit?'