Raad De Marne gaat akkoord met extra 1,6 miljoen euro voor kindcentrum

De gemeenteraad van De Marne is dinsdagavond akkoord gegaan met het feit dat de bouw van een nieuw kindcentrum in Leens duurder uitvalt dan verwacht.

De extra benodigde 1,6 miljoen euro is door de raad beschikbaar gesteld. Wel was er kritiek vanuit de raad over de gang van zaken.

Het gebouw, dat naast het gemeentehuis komt, is duurder omdat de bouwkosten zijn gestegen. Dit komt door de aantrekkende economie. Ook blijkt de planning niet goed, wat extra kosten met zich meebrengt.

Bittere pil

Alle partijen waren het eens dat het extra gevraagde bedrag wel fors is.

'Dat is wel erg veel gemeenschapgeld. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren', zegt PvdA-raadslid Mädi Cleerdin. 'Dit is een bittere pil die we snel moeten doorslikken'. De oorspronkelijke bouw stond begroot voor 2,8 miljoen euro. Nu wordt dit dus 4,4 miljoen euro.

De raad vroeg zich af of ze niet eerder geïnformeerd had kunnen worden over de oplopende kosten. 'Wij zijn heel verbaasd dat niemand al die tijd heeft ingezien dat het meer gaat kosten. We vinden dit toch wel heel erg naïef', zegt ChristenUnie-raadslid Jannie Vogel.

Door het stof

'Het college is ook enorm geschrokken', vertelt wethouder Mariette de Visser (PvdA). 'Dit is erg veel geld wat we vragen van een kleine gemeente. Dit is een enorme overschrijding van het budget en dat spijt mij enorm.'

Beterschap

De wethouder zegt dat de hoge bedragen vrij laat bekend waren. Ze belooft dat er in de toekomst 'nog beter' gelet gaat worden op overschijding van het budget. 'Dit zal geëvalueerd worden'. Ze gaat ook andere grote bouwprojecten tegen het licht houden om te kijken of de kosten nog op de juiste manier zijn begroot.

De raad ging uiteindelijk akkoord met het beschikbaar stellen van het extra benodigde geld. 'Maar het blijft hierbij en als er een extra overschrijding aan zitten te komen dan moet dat direct met ons gedeeld worden', stelt VVD-raadslid Folkert van der Zee.

Het kindcentrum moet bij de start van het schooljaar 2019/2020 in gebruik worden genomen. CBS de Regenboog en OBS de Lydinge gaan zich huisvesten in het gebouw.

