Delen tankpaden Lauwersmeergebied worden verhard

Senioren klaagden erover maar de gemeente gaat het nu aanpakken. De zanderige tankpaden die de fietspaden kruisen in het Lauwersmeergebied worden aangepakt.

Het was voor mensen met een scootmobiel bijna onmogelijk om ze over te steken. Ook fietsers hadden last van de zanderige oversteekplaatsen en de kans op vallen was groot.

In de zomer van 2017 spraken senioren zich al uit over de tankpaden (tekst gaat verder onder de video).



'Prachtige ontwikkeling'

De gemeente gaat de oversteekplaatsen verharden, nu de raad er unaniem 119.000 euro voor beschikbaar heeft gesteld. 'Dit draagt bij aan de prachtige ontwikkeling van het Nationaal Park Lauwersoog', zegt CDA'er Renne Vogel. Hij pleit al langere tijd voor een verharding van de paden.

Nog niet alle oversteekplaatsen worden aangepakt, maar Vogel hoopt dat meer plekken zullen volgen.

