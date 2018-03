VVD uit zorgen over 'levensgevaarlijke' verkeerssituatie bij Lauwersoog

Onlangs is de N361 naar Lauwersoog aangepakt om de situatie veiliger te maken. Maar er wordt betwijfeld of dit op de juiste manier is gebeurd door de gemeente De Marne en de provincie.

In de haven is een kruispunt ingericht als verkeersplein. Maar de VVD vindt de verkeerssituatie daar onoverzichtelijk en onveilig. 'Met name 's avonds en 's nachts wanneer het donker is en de situatie onduidelijk is door het ontbreken van belijning', stelt de partij.

Blokken

Ook de betonblokken die dienen als markering voor de bushalte, zijn een gevaar voor weggebruikers. Begin deze maand is een automobilist hier tegenaan gebotst. De VVD vindt de situatie levensgevaarlijk en wil dat het college hier wat aan gaat doen.

Overleg

'Het lijkt ons heel goed om met de provincie in overleg te gaan om te kijken of de situatie voldoet aan de juiste veiligheid', zegt wethouder Mariëtte de Visser (PvdA). Ook zal ze vragen of de doorstroming van de N361 nu wel goed is.

