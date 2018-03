Groningse studentes moeten volleybaltrainer naar Friesland laten gaan

VC Sneek neemt Paul Oosterhof over van de Groningse studentenvolleybalclub Veracles. Na dit seizoen maakt Oosterhof de overstap naar het Friese damesteam, dat tweede staat in de kampioenspoule van de Eredivisie.

Met de vrouwen van Veracles staat hij nu zesde in de topdivisie, het één na hoogste niveau in Nederland. Oosterhof is sinds 2014 trainer bij de groenzwarten. Hij werd een jaar na zijn komst kampioen met die ploeg.

Oosterhof volgt Abe Meininger op, die tegelijkertijd trainer is van het talententeam RTC Groningen. Daarvoor was hij coach van onder andere Lycurgus, Dynamo en Jong Oranje.