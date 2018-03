Deel dit artikel:











'Maak plaatsing van windturbines in heel Drenthe onmogelijk' (Foto: FPS/Jos Schuurman)

De provincie Drenthe moet de windmolenplannen in de Veenkoloniën schrappen. Sterker nog: in de Omgevingsvisie Drenthe moet de plaatsing van windturbines in de hele provincie onmogelijk worden gemaakt.