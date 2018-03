Rondje Groningen: Wie verlost deze katjes van het asiel?

Gronings bier wordt op waarde geschat in Lyon, Arjen Robben en zijn liefde voor de tweewieler, gemopper op de d' Olle Grieze en een aantal katjes die met smart op jou zitten te wachten. In Rondje Groningen komt het allemaal langs.

1) Sorry, Consuela

Vorige week had Ukrant een verhaal over internationale studenten die moeite hebben met de bijna onbewuste, maar voortdurend aanhoudende discrimerende uitspraken van

2) Kattenspam

Wie krijgt er nou niet genoeg van kattenfilmpjes? Deze keer moet je het met foto's doen, want helaas heeft niet iedere kat een warm thuis. Het asiel in Groningen heeft nog wel wat viervoetertjes die met smart wachten op een nieuw onderdak. Zeg nou eerlijk, wie wil deze beestjes nou niét helpen?





3) Jong geleerd, nooit verleerd

Arjen Robben pakte als jonge voetballer altijd gewoon de fiets van Bedum naar Stad als hij bij FC Groningen moest zijn. Anno 2018 doet hij bij Bayern München nog steeds hetzelfde. Sommige dingen veranderen nooit.

4) Uitdaging: gemeente Groningen groen maken

Er komen best wel wat uitdagingen bij kijken, blijkt uit deze video over de energieneutrale doelstelling van gemeente Groningen in 2035. Want als je bijvoorbeeld nieuwe, goed geïsoleerde huizen aansluit op groene energie, hoe verwerk je dan de opbrengsten van zonnepanelen? En wat gaat het allemaal kosten?

5) Kan nu gewoon

Met de boot en dan de trein.

6) Prijs voor Gronings bier

Een opsteker voor Brouwerij Groninger. Die pakt haar tweede prijs in Lyon, waar talloze wijnen en bieren worden beoordeeld. De Oerspelt Weizen krijgt een zilveren medaille, wat vergelijkbaar is met het predikaat 'zeer goed'.

7) Anonymous niet anoniem meer

Misschien heb je gezien in de Herestraat afgelopen zaterdag: een vierkante formate met zwarte truien en witte anonymous-maskers die aandacht vroegen tegen dierenleed. Nu laten ze zichzelf zien op foto - toch wat vrolijker dan achter de maskers.

8) Schreeuwend naar 'Groeningen'

De Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parrow komt naar Simplon en lijkt zin te hebben in 'Groeningen'.

9) Eem mopperen over de Martinitoren

Dat kan je wel aan de Van Rossems overlaten.

10) Verwijdert Groningen Facebook het meest?

We zoeken er in ieder geval wel het meest op van Nederland.

11) Strak en efficiënt

Of politiek en basketbal deze avond samengaan? Natascha van 't Hooft weet het antwoord al.

