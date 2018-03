Rechtszaak van bevingsslachtoffer tegen NAM gaat van start

Haar huis in Woldendorp is drie jaar geleden onbewoonbaar verklaard. Maar sinds 2012, na de beving in Huizinge, ligt Ria Mulder al in de clinch met de NAM. Woensdagmiddag dient de rechtszaak die ze heeft aangespannen tegen de NAM.

De ellende voor Mulder begon in 2012 toen ze terugkwam van vakantie. 'Er lag gruis in de badkamer en we hadden scheuren in huis', vertelt ze. Uiteindelijk werd het huis op 29 november 2015, na een storm, onbewoonbaar verklaard.

Verhuisd

Mulder woont inmiddels in Emmen. 'Daar heb ik gek genoeg ook bevingsschade aan mijn huis, waarover ik in de clinch lig met de NAM.' De rechtszaak over haar woning in Woldendorp loopt al twee jaar en komt nu voor de rechter. 'Ik ben blij dat het eindelijk zover is', verzucht Mulder. 'Mijn kosten lopen wel door en naar de rechter gaan is ook niet gratis.'

Eigen gevecht vechten

De zaak van Mulder valt niet onder het nieuwe schadeprotocol. De complexe oude schadegevallen moet de NAM nog zelf afhandelen. 'Het Gasberaad zei laatst wel dat rechtszaken wel zouden worden meegenomen in de nieuwe regeling, maar ik heb niets gehoord', vertelt Mulder. 'Ik moet zelf mijn eigen gevecht vechten.'

Voorbeeld Zwarberg

Ze heeft goede hoop dat de rechter in haar voordeel beslist. In november vorig jaar won Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl zijn rechtszaak tegen de NAM. 'Zijn zaak is zeer terecht gewonnen en ik ga ervan uit dat het voor mij niet anders is', besluit Mulder.

