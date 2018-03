Eerste trein aangekomen op noordelijkste station van Nederland

Vijf minuten te laat en het weer is niet bepaald feestelijk, maar de eerste trein van Groningen naar het nieuwste noordelijkste station van Nederland, in de Eemshaven, is woensdagmorgen om 9:48 uur aangekomen.

Het is precies 8:52 uur als de 'Tonny van Leeuwen' klaar staat voor vertrek op het station in Groningen. Het is rustig. Naast een paar treinliefhebbers, stappen vooral genodigden in de gloednieuwe trein. Dan klinkt het fluitje. Geert Rakers, hoofd materieelbeheer van Arriva, kijkt hoe de trein langzaam op gang komt. 'Prachtig. De trein ziet er mooi uit met die bestickering. Je ziet Borkum, de Eemshaven en de Martinitoren is erop gespoten. Ja, dit doet me wel wat.'

Borkum

Burgemeester Georg Lübben van het Duitse Waddeneiland Borkum is ook enthousiast. 'Dit is een fantastisch gevoel. Hier hebben we jarenlang naar toe gewerkt en we zijn blij dat het nu zo ver is. Hierdoor hebben we nu een goede verbinding tussen ons eiland en de stad Groningen.'

Dit is de eerste keer dat we een spoorlijn buitendijks hebben gebouwd Lauranne Boogaard-projectleider ProRail

De bedenker

Een andere genodigde in de trein is Bouwe Luurtsema van de gemeente Eemsmond. Hij is achttien jaar geleden de eerste geweest die het plan lanceerde voor passagiersvervoer naar de Eemshaven. 'Eindelijk is het zover, maar het heeft wel even geduurd. Er zijn heel veel regels. De provincie kwam pas later over de brug met geld. Uiteindelijk hebben ze tien miljoen euro bijgelegd.' De totale kosten van het project bedragen 25 miljoen euro.

Eerste buitendijkse spoorlijn

Ook in de trein zit Lauranne Boogaard, projectleider van ProRail. 'Dit is de eerste keer dat we een spoorlijn buitendijks hebben gebouwd. Dat mag eigenlijk helemaal niet, maar we hebben een ontheffing gekregen.' Vijf jaar lang was Boogaard betrokken bij dit project. 'Ik voel me hier echt bij betrokken, dus ik kom helemaal uit Vleuten om een kijkje te nemen tijdens de eerste rit.'

Zwaaien

Op de verschillende stations onderweg stappen steeds meer mensen in. Als de Tonny van Leeuwen de Eemshaven binnenrijdt, leggen werknemers in de haven hun werk even neer en zwaaien. 'Prachtig!', roepen de inzittenden als de trein langs de dijk rijdt en uitzicht biedt op de Waddenzee.

Ik ben vanmorgen met de eerste boot van Borkum gekomen. We gaan zo meteen met de trein naar Groningen en vanavond weer terug. Dat kan nu Treinspotter van Borkum

Dagje Groningen

Op het station in de Eemshaven staan veel mensen de trein op te wachten. Eén van hen is een treinspotter uit Borkum. 'Ik ben vanmorgen met de eerste boot van Borkum gekomen. We gaan zo meteen met de trein naar Groningen. Lekker winkelen en naar het museum en vanavond gaan we weer terug met de trein en de boot. Dat kan nu.'

En dan komt eindelijk, vijf minuten later dan verwacht, de Tonny van Leeuwen aanbobbelen in de miezerregen. Op een echte Groningse manier, zonder getoeter of andere bombarie, komt hij rustig tot stilstand op het noordelijkste station van ons land: station Eemshaven.

Lees ook:

- Groningen is een nieuw treinstation rijker: Eemshaven

- Volgende week rijdt de eerste trein naar de Eemshaven