Deze dag: vrouwenmars door Winschoten

De onvrede over de nieuwe CAO voor de confectie-industrie is zo groot, dat vrouwelijke productiemedewerkers van ritsenmaker Optilon in staking gaan. Ze marcheren uit protest door Winschoten op deze dag in de geschiedenis, 28 maart 1973.

Ze krijgen voor hetzelfde werk dertig procent minder loon dan hun mannelijke collega's. De 125 vrouwen die staken krijgen steun van zo'n vijftig mannelijke collega's. Volgens Hillie Klappe, die dan 23 jaar is, gaf dat een geweldig gevoel. 'Een zekere macht ook, je was immers niet anders gewend dan te doen wat de heren wilden.'

Alleen in de textiel en confectie bestaan nog afzonderlijke loontabellen voor mannen en vrouwen. En alleen in Nederland: in alle andere Europese landen zijn die verschillen inmiddels afgeschaft. In de Duitse vestiging van Optilon krijgen mannen en vrouwen wel hetzelfde loon voor hetzelfde werk.

Bij de protestwandeling door het centrum van Winschoten op 28 maart sluit onverwachts een deel van het personeel van drie scheepswerven uit Hoogezand aan. De actie begint en eindigt op het Marktplein. Ook van het Winschoter confectiebedrijf Dröge lopen vrouwen mee. Maar die hebben daarvoor wel een snipperdag moeten opnemen. 'Vrouwen zijn geen tweederangs burgers' en 'Vrouwenlonen zijn goed voor bruine bonen' valt er onder meer op spandoeken te lezen.

Nationaal is er veel aandacht voor de vrouwenprotesten. De Telegraaf doet uitgebreid verslag en het actualiteitenprogramma Brandpunt maakt diverse reportages. Daarin legt een actievoerster uit aan verslaggever Willibrord Frequin: 'Wij willen niet elke dag bruine bonen eten, we willen ook wel eens kip! De hoge heren krijgen zoiets toch ook?'

De vakbond staat vierkant achter de staking, net als verschillende emancipatiebewegingen. De Winschoter Courant noemt de actie 'het eerste wapenfeit in de sociale slag voor de gelijkberechtiging'. En die slag wordt met argusogen gevolgd door de werknemers in de confectie-industrie. Van de vijftigduizend werknemers in deze sector is tachtig procent vrouw.

De staaksters van het eerste uur krijgen in februari 1974 de Wilhelmina Druckerprijs van het weekblad Libelle. Bij die gelegenheid prijst NVV-vakbondsleider Wim Kok de Groningse vrouwen, die 'het vraagstuk van gelijke beloning opnieuw onder de aandacht hebben gebracht'. Van de eveneens aanwezige Dolle Mina's krijgt de latere premier een bos Judaspenning overhandigd onder het motto: veel woorden, weinig daden.

Het zou nog tot 1975 duren voordat de Tweede Kamer de wet 'gelijke beloning' aanneemt. Een tussenstap op weg naar gelijke rechten voor mannen en vrouwen, die begon bij Optilon in Winschoten op deze dag in de geschiedenis, 28 maart 1973.

Met dank aan Wiebe Klijnstra.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.