Deel dit artikel:











Raad van State: zichtbaarheid reclamemast na ombouw ringweg amper in gevaar Deze reclamemast blijft goed zichtbaar, stelt de Raad van State (Foto: Google Street View)

De zichtbaarheid van de reclamemast langs de zuidelijke ringweg in Groningen komt niet of nauwelijks in gevaar na de ombouw van de weg. Tot dat oordeel komt de Raad van State.

Masteigenaar IKEA en Interbest, exploitant van de reclamezuil, hadden de zaak bij de hoogste bestuursrechter van ons land aangespannen. Zij waren bang dat de mast over enkele jaren, als de zuidelijke ringweg eenmaal is omgebouwd, door automobilisten veel minder goed te zien is. Inkomstenderving Oorzaak is het toevoegen van een extra op- en afrit bij het Europaplein. De beplanting op de taluds zou daardoor veel dichter op de ringweg komen dan eerst de bedoeling was. De bedrijven vrezen dat dit ten koste gaat van de zichtbaarheid van de mast. De reclamezuil zou daarmee minder aantrekkelijk worden voor adverteerders, voerden de bedrijven vorige maand tijdens de zitting aan. IKEA en Interbest zijn bang dat ze hierdoor inkomsten mislopen. Ongegrond verklaard De Raad van State heeft het beroep van Interbest en IKEA echter ongegrond verklaard. Volgens de bestuursrechters komt de zichtbaarheid van de mast niet of nauwelijks in gevaar. Ook het verzoek om een schadevergoeding is afgewezen. Toch hoeven IKEA en Interbest niet te wanhopen: het Rijk heeft tijdens de zitting toegezegd naar de hoogte van de beplanting te kijken om de reclamemast vanaf de ringweg zichtbaar te houden. Lees ook: - Raad van State moet oordelen over zichtbaarheid reclamezuil ringweg