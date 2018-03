Lopend vuur: Geweld tegen de politie moet hard worden aangepakt

De politie in ons land heeft het afgelopen jaar meer dan 9000 keer te maken gehad met verbaal of fysiek geweld.

In Noord-Nederland gebeurt dat één a twee keer per dag. In Winschoten is afgelopen weekend bijvoorbeeld nog een agente geslagen, op het moment dat ze iemand wilde bekeuren.

Mishandeling

Agenten, maar ook brandweerlieden en ambulancemedewerkers, hebben de laatste jaren meer en meer te maken met fysiek en verbaal geweld. Schelden lijkt voor sommigen al heel normaal te zijn, maar het gaat zelfs zover dat er afgelopen jaar agenten mishandeld zijn.



Justitie wil met hogere straffen gaan komen tegen mensen die geweld gebruiken tegen agenten.

