Geweld tegen politie: 'Misschien moet thuis ook eens gestraft worden' (Foto: Jos Schuurman/FPS (montage RTV Noord))

'Hier wordt niet elk uur een agent uitgescholden, bedreigd of bespuugd, maar het gebeurt wel één of twee keer per dag.'

Dat zegt politiewoordvoerder Ron Reinds over geweld tegen de politie. In somige delen van ons land wordt elk uur een agent uitgescholden. Ook wordt geweld tegen politiemensen gebruikt. Soms gaat het zelfs om poging tot moord. Hulpverleners 'Vaak is het zo dat de hulp van de politie wordt ingeroepen op uitgaansavonden. Mensen die te veel hebben gedronken of drugs hebben gebruikt, keren zich dan tegen de agenten terwijl die er juist voor zorgen dat iedereen veilig uit kan gaan', zegt Reinds. Vuistslag voor agente in Winschoten Hij noemt een voorbeeld van afgelopen weekend in Winschoten. 'Een agente wilde 's nachts iemand bekeuren die tegen een pand stond te plassen. Een groep jongeren bemoeide zich ermee en een meisje van 18 jaar uit die groep gaf de agente een vuistslag. Een man uit diezelfde groep pakte haar collega bij de keel.' 'De wapenstok moest worden getrokken en zowel het meisje als de man werd gearresteerd. Toen het meisje achterin de politiewagen zat, probeerde haar moeder nog om haar eruit te trekken. Op het bureau bleek dat het meisje en de man allebei drank en drugs hadden gebruikt.' Thuis straffen Reinds denkt dat het uitdelen van hogere straffen wel zal werken. 'Maar ik vind een gedragsverandering ook belangrijk. Er zou misschien vanuit de thuissituatie ook eens een correctie moeten plaatsvinden.' Lees ook: - 18-jarig meisje stompt agente in gezicht

