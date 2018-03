Deel dit artikel:











PostNL stopt met 'schijnconstructie' personeel in Kolham (Foto: RTV Noord/Robert Pastoor)

PostNL neemt vanaf 30 april de productie op haar pakketsorteerdepot in Kolham weer in eigen hand. De uitzendkrachten, die nu nog via de gemeente worden ingehuurd, vallen dan onder de eigen CAO van het bedrijf.

Dat moet wel, omdat de omstreden samenwerking met gemeentelijk re-integratiebedrijf BWRI wordt beëindigd en de samenwerking met een ander uitzendbureau in oktober met succes werd geblokkeerd door de FNV. Lager loon Vakbond FNV strijdt al jaren tegen de 'schijnconstructie' waarbij personeel van het sorteercentrum tegen een lager loon via de gemeente wordt ingehuurd, met het argument dat het ze een kans biedt op een echte baan. Aangifte tegen de gemeente Pakketsorteerders kwamen in actie tegen deze constructie en de FNV deed vorige maand aangifte tegen de gemeente Midden-Groningen. Volgens de bond blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW dat bijstandsgerechtigden en uitzendkrachten willens en wetens loon werd onthouden. Mogelijk alsnog naar rechter FNV is blij met de stap van PostNL, maar wil dat ook 'een paar ton aan achterstallig loon' nog uitbetaald wordt. FNV-bestuurder Liza van Nuysenburg: 'Er ligt nog een rekening uit het verleden. Als we binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, stappen we daarvoor alsnog naar de rechter.' PostNL laat in een reactie aan RTV Noord weten binnen twee weken te zullen reageren op de sommatie door de FNV. Lees ook: - Midden-Groningen: 'FNV moeilijk nog serieus te nemen na aangifte in PostNL-kwestie'

