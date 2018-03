Dit lied hoort het Koninklijk paar op de Vismarkt 27 april

Mien Grunneger Stad mit nuvere stroaten vol licht, locht, ja dát is Mien Grunneger Stad. Het is de eerste zin van het refrein dat Arnold Veeman voor het Koningspaar zingt op 27 april.

Veeman verzorgt de afsluiting van de officiële Koningsdag van Willem-Alexander en Máxima in het centrum van Groningen.

Wandelingen in Stad

De zanger schreef en zong het nummer over zijn nachtelijke wandelingen in de stad van zijn studententijd al eerder. Maar deze versie, samen met het Noordpoolorkest opgenomen, is nieuw. Samen met dat Groningse orkest staat de zanger op 27 april op het podium op de Vismarkt - voor de ogen van de Koning, Koningin en heel televisiekijkend Nederland.

Dit is de nieuwe versie samen met het Noordpoolorkest:



Dit is de originele versie, hier live gebracht door Veeman:



