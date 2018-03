Deel dit artikel:











Na Oranje Leeuwinnen krijgt ook FC Groningen Noordlease Stadion vol (Foto: JK Beeld)

Het Noordlease Stadion zit komend weekend helemaal vol voor de wedstrijd FC Groningen - Ajax. De club heeft alle kaarten kunnen verkopen. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd in het Noordlease Stadion is uitverkocht.

Het lukte de Oranje Leeuwinnen namelijk ook al, toen die in oktober een interland tegen Noorwegen in Groningen speelden (1-0). FC Groningen - Ajax wordt zondag om 14.30 uur gespeeld en is live te volgen via Radio Noord. Lees ook: - Oranje Leeuwinnen krijgen Noordlease Stadion vol

