Appingedam is klaar voor het toeristenseizoen, dankzij foutloze bordjes

De nieuwe informatiebordjes werden woensdag opgehangen in Appingedam (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Storende taalfouten, historische onjuistheden, vervaagde teksten... De 28 toeristische informatiebordjes in Appingedam konden wel een opfrisbeurt gebruiken, ontdekte stadsgids Henk Dijkstra tijdens één van zijn rondleidingen.

In samenwerking met de gemeente voegde Dijkstra de daad bij het woord en woensdag werden de vernieuwde informatiebordjes onthuld.

'Als het toeristenseizoen straks begint, staat Appingedam er weer fris op', stelt wethouder Annalies Usmany tevreden vast.

Monnikenwerk

Dijkstra zal blij zijn dat de klus geklaard is, want het inventariseren van alle fouten was monnikenwerk.

'De meeste mensen is het niet eens opgevallen, maar omdat ik er haast dagelijks langsloop constateerde ik dat er veel niet klopte. Ik ben bordje voor bordje bij langs gegaan om er foto's van te maken. Naast taalfouten en verkeerde historische feiten waren sommige borden onleesbaar geworden. Niet zo gek, want die hingen er ook al 20 tot 25 jaar. Dat hebben we allemaal netjes gecorrigeerd.'