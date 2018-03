PvdA en SP Oldambt gaan samen coalitie samenstellen

De PvdA en de SP in de gemeente Oldambt trekken samen op in het vormen van een coalitie. De partijen stellen daarvoor twee informateurs aan: PvdA-er Rika Pot en SP-er Peter Verschuren.

Dat laat Laura Broekhuizen, lijsttrekker van de PvdA Oldambt weten.

Solide blok



De PvdA bleek afgelopen woensdag de populairste partij in het Oldambt, de SP werd tweede. Zowel de PvdA als de SP pakten vier zetels. Beide partijen willen een solide blok vormen en samen optrekken in het vormen van een coalitie.

De partijen hebben daarom besloten om twee informateurs aan te stellen. PvdA-er Rika Pot is oud-burgemeester in Appingedam. SP-er Peter Verschuren is op dit moment wethouder in de gemeente Midden-Groningen.

Er liggen uitdagingen in de zorg, leefbaarheid en werk Laura Broekhuizen - PvdA

Zware jaren



Broekhuizen verwacht dat de komende jaren zwaarder kunnen worden dan de afgelopen vier jaar. 'Er liggen met name uitdagingen op gebied van zorg, leefbaarheid en werk. Wij willen daarom een sterke coalitie.'

Beide informateurs trekken gezamenlijk op. Vanaf eind volgende week gaan zij in gesprekken met alle partijen. Broekhuizen: 'Zij hebben geen harde deadline mee gekregen, maar moeten wel vrij snel met een advies komen.'

