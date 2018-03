Kabinet: arbeidsgehandicapten moeten zelf voor minimumloon gaan zorgen

Arbeidsgehandicapten moeten zelf in actie komen om hun loon aan te laten vullen tot het minimumloon. Dat is althans het plan van het kabinet. De Groningen wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vindt het plan 'respectloos'.

Het plan van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) betekent ook dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen pensioen meer opbouwen. Al met al moet het op de lange termijn een besparing van vijfhonderd miljoen euro opleveren.

Arbeidsmarktregio

Van der Schaaf is tevens voorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen. Gezamenlijk met de arbeidsmarktregio's Friesland en Drenthe heeft hij al eerder aan de bel getrokken in Den Haag.

'Op dit moment vullen wij het loon aan tot het minimum. Dat regelen wij met de werkgever en daar merkt de werknemer dus helemaal niks van', vertelt hij.

Achteruitgang

Van der Schaaf vindt de mogelijk nieuwe regeling dan ook geen verbetering, ondanks de bezuiniging die ermee beoogd wordt. Het slechtste wat je kunt doen is geld weghalen bij de allerzwakste mensen op de arbeidsmarkt.'

Minder loon

De stadsbestuurder noemt de wijziging 'respectloos'. Doordat arbeidsgehandicapten zelf een aanvulling op hun loon moeten binnenhalen, zouden ze er ook financieel op kunnen verliezen.

'In bepaalde gevallen gaan de mensen erop achteruit', betoogt Van der Schaaf. 'Volgens de huidige regelgeving kunnen ze geen aanvulling krijgen op hun loon.' Daardoor zouden ze dus onder het minimum blijven.

Tweede Kamer

Het plan van de staatssecretaris is geen grote verrassing voor de bestuurder. 'Er stond al iets over in het regeerakkoord', weet de wethouder. De lobby richting Kamerleden wordt nu ingezet om het plan tegen te houden.

Lees ook:

- 'Een grote groep valt nu buiten de boot'

- Groningen blijft goed omgaan met arbeidsgehandicapte

- 'Ze zijn hun geld gewoon waard'