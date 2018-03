Jumbo-afperser verschijnt voor het Hof: wat wordt de eis?

De 53-jarige Stadjer Alex O. die filialen van de Jumbo in Groningen en Zwolle afperste, staat donderdag voor het Hof in Leeuwarden. In juli 2016 veroordeelde de rechtbank in Groningen de man tot acht jaar cel.

De supermarktketen werd in 2015 vijftien keer bedreigd via de mail. Er moesten tweeduizend Bitcoins worden betaald, anders zouden er bommen bij diverse Jumbo-filialen worden geplaatst.

Er werd niet betaald, waarna er bij twee vestigingen in Groningen explosieven werden geplaatst. Eén ontplofte en vernielde een ruit. Bij de Jumbo aan de Veemarkt in Zwolle kwam een verjaardagskaart binnen, met daarin explosief poeder.

Kookwekkers en dna

Onder de postzegel op de kaart zat dna-materiaal van de 53-jarige Groninger. Ook vonden onderzoekers in één van de bommen een haar van de man. Ook bleek dat hij in dezelfde periode twee kookwekkers kocht, die identiek waren aan de wekkers in de explosieven.

Tante herkent afperser

De afpersingszaak zorgde voor veel onrust. De politie besloot het publiek in augustus 2015 mee te laten denken. Het dossier en beeldopnamen van de afperser kwamen online te staan, waarna een tante van de Groninger naar de politie stapte. Zij had hem herkend op de beelden.

Chemicaliën

In de woning van de man vonden de agenten chemicaliën, waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. De kaart in Zwolle had een batterij die overeenkwam met de verdwenen batterij uit de Samsung-telefoon in de woning van O. Hij houdt vol dat hij onschuldig is en ging daarom eerder in hoger beroep.

Toelichting

