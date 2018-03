Drugslab ontdekt achter woning; twee aanhoudingen

De politie heeft woensdag achter een woning in Zuidlaarderveen een drugslab opgerold. Dat gebeurde nadat een 29-jarige man uit de Groninger wijk Beijum werd aangehouden.

In de auto van de man werden 10 liter methanol en 50 liter aceton aangetroffen.

Zelfgemaakt bouwwerk

Achter de locatie in Zuidlaarderveen stond volgens de politie een zelfgemaakt bouwwerk om drugs te produceren. Daarin werden grondstoffen voor het fabriceren van harddrugs aangetroffen. Het drugslab was niet in werking.

Naast de Stadjer werd ook de 34-jarige bewoner van het pand aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.