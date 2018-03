No Surrender-leider mag oude straf uitzitten

No Surrender-voorman Henk Kuipers tijdens een eerdere zitting in de rechtbank. (Foto: ANP/Aloys Oosterwijk)

No Surrender-leider Henk Kuipers uit Emmen mag, nu hij toch vastzit voor nieuwe feiten, een oude celstraf van zes weken uitzitten. Dit heeft de rechtbank in Groningen woensdagmiddag beslist.

Volgens persrechter Fred Janssens verandert er feitelijk niets. De 53-jarige Kuipers zit sinds december vast voor nieuwe feiten. Op verzoek van de advocaat van de No Surrender-voorman wordt die detentie op papier geschorst.

'Kuipers blijft in de cel en zit dan zes weken lang zijn oude straf uit. Er wordt even een ander etiketje erop geplakt', zegt Janssens.

Bijzonder schorsingsverzoek

Een schorsingsverzoek om een oude straf uit te zitten, komt volgens Janssens niet vaak voor. Het komt volgens hem wel vaker voor dat iemand die al in de cel zit tijdelijk geschorst voor een opname in een kliniek of onderzoeken. Kuipers zit vast op verdenking van onder meer afpersing, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie.

De leider van de motorclub werd eerder veroordeeld voor het rijden zonder een geldig rijbewijs. Na het uitzitten van deze straf blijft Kuipers vastzitten tot zijn volgende pro-formazitting op 22 juni.

