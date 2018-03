Bewoonster Appingedam huurt al 70 jaar lang

Voor amper zes gulden per week huurde Coba Lourens (90) in 1948 een woning in Appingedam bij woongroep Marenland.

Tot de dag van vandaag, precies zeventig jaar later, maakt ze nog altijd huur over naar dezelfde woningcorporatie. 'Dit is heel bijzonder', glundert Lourens.

Nog nooit meegemaakt

Landelijke pers, buren en directeur Gerke Brouwer van Marenland waren aanwezig om een feestje te vieren bij mevrouw Lourens. 'Een uniek situatie', noemt Brouwer het nieuws van zijn meest trouwe huurster. 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt.'

Onlangs kwam het Brouwer toevallig ter ore toen de bewoonster uit Appingedam bij het loket van de coöperatie vertelde over haar zeventigjarige jubileum als huurster van Marenland.

Niet dronken worden in eigen woning

'Nog dezelfde dag kregen we het oude huurcontract uit 1948 onder ogen.' Daarin trof de directeur bijzondere voorwaarden aan. 'Geen groente verbouwen in de tuin en dronkenschap in eigen woning wordt beantwoord met onmiddellijke contractbeëindiging. Dat zijn zaken die we nu niet meer kennen.'



Helaas: geen korting

Lourens geniet van alle aandacht. Geboren en getogen in Appingedam, slechts één keer in haar leven verhuisd. 'Dit had ik nooit verwacht.'



Na al die jaren trouwe huur zit een korting er overigens niet in. 'Maar we blijven goed voor mevrouw Lourens zorgen', benadrukt Brouwer. 'We zijn erg blij met deze voorbeeldige huurster.'



En al die huur die ze in zeventig jaar heeft overgeboekt naar de coöperatie? 'Daar kan ik wel een huis van kopen, misschien wel twee', knipoogt ze.