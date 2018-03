Nieuwe wildwebcams bij RTV Noord: Bie de bevers

Altijd al benieuwd geweest wat bevers allemaal uitspoken op een gemiddelde dag? Vanaf vandaag is dat via een livestream op de website van RTV Noord te volgen.

Het Groninger Landschap heeft drie camera's geplaatst in en bij een beverburcht in het Zuidlaardermeer. Zo kunnen de verrichtingen van de grootste knaagdieren in Europa op de voet worden gevolgd.

Schuw

Bevers zijn schuwe dieren die zich normaal gesproken verstoppen voor mensen. Door de camera's kunnen we de bevers, die zich onbespied wanen, toch van dichtbij zien.

Zo is te zien hoe het leven van een beverfamilie er in een burcht uitziet, wat ze eten en wat ze doen. Met een beetje geluk is ook de geboorte van een nieuw bevertje te aanschouwen.

Dieren in het wild voor de camera

Het is de vierde keer dat het mogelijk is om via onze website dieren in het wild te volgen via webcams. Eerder kon er een kijkje worden genomen in het leven van grauwe kiekendieven, zeehonden en slechtvalken.

Een glimp opvangen van de bevers? Wacht niet langer en kijk hier mee op drie camera's.