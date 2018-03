Live: Donar schrijft wederom historie

De basketballers van Donar staan op het punt om nieuwe historie te schrijven voor de club. De Groningers kunnen zich woensdagavond in een uitverkocht MartiniPlaza plaatsen voor de halve finale van de Europe Cup.

Meer dan zes punten

Donar moet met meer dan zes punten verschil winnen van Mornar Bar uit Montenegro om door te gaan. Vorige week eindigde het uitduel in 73-67.

'Enorme kans'

De assistent-coach van Donar, Meindert van Veen, gaf dinsdag aan er vertrouwen in te hebben.

'We zullen echt beter moeten spelen dan vorige week en dan hebben we een enorme kans. Want in principe als je Europees met minder dan tien punten uit verliest, heb je een enorme kans om het thuis goed te maken.'

Live

De wedstrijd is woensdagavond vanaf 19:30 uur live te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door verslaggever Karel-Jan Buurke en analist Hein Gerd Triemstra.

