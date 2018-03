Stedumer componist maakt muziek van zijn burn-out

Twee jaar geleden werd hij getroffen door een burn-out. Nu komt hij met een muzikaal programma geïnspireerd op die periode: Marco Kerver (51) uit Stedum. De komende dagen brengt hij met zijn bigband de Hallsta Suite op een aantal noorderlijke podia.

Mamamia en Ciske de Rat

Marco Kerver is geen onbekende in de noordelijke muziekwereld en ook in de rest van Nederland is hij geregeld te horen. De bassist speelde bij Reinout Douma in het Noordpool Orkest, trad op met het Noord Nederlands Orkest en de Eemsmond Bigband. Voor Joop van den Ende speelde hij in het orkest van musicals als Mamamia en Ciske de Rat.

Angst, hoop en geduld

De Hallsta Suite is een muzikaal project van de Stedumer zelf. Het stuk, een suite zoals dat in muzikale termen heet, is vernoemd naar het Zweedse plaatsje waar Kerver samen met zijn partner en zangeres Anne-Lie Persson een huisje heeft.

'Ik wilde een suite maken', vertelt Kerver. 'Ik had daar een verhaal voor nodig en dat werd mijn burn-out. In de suite werk ik met thema's zoals angst, hoop en geduld en die komen in het stuk een paar keer terug.'

Muziek is gevoel

Vraag is hoe je van een burn-out muziek maakt. 'Kijk, je voelt een heleboel dingen', begint de Stedumer.

'Muziek is gevoel en als je terug gaat naar het gevoel dat je had, zoals paniek of wat voel je allemaal tijdens een burn-out? Dat dingen mislukken, dat je dingen moet afzeggen, dat je mensen teleurstelt. En als je weer dicht bij dat gevoel kan komen dan voel ik daar ook muziek bij. En het heet Hallsta Suite omdat als ik er met dat burn-out-gevoel niet uitkwam, dan associeerde ik het met dat mooie plaatsje in Zweden.'

Tijdens de uitvoering van de suite krijgt het publiek beelden te zien van Hallsta.

Stageband Jazzorchestra

Naast de Stageband Jazzorchestra wordt Kerver in de Hallsta Suite bijgestaan door de zangers van Treats, een close harmony groep waarin ook zijn vrouw Anne-Lie Persson zit. De Hallsta Suite is onder meer komende zaterdag te horen in De Winsinghof in Roden en volgende week dinsdag in de Muziekschool aan de Sint Jansstraat in Groningen.