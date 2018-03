240 uur werkstraf geëist wegens 'grooming'

Een 40-jarige man uit Stadskanaal hangt een werkstraf van 240 uur boven het hoofd wegens 'grooming', online kinderlokken. De man haalde op internet twee tienjarige meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te sturen.

De officier eiste ook een voorwaardelijke celstraf van acht maanden tegen de man.

Naaktbeelden

De man zocht in de zomer van 2016 op internet bewust naar jonge meisjes. Hij maakte contact en deed zich voor als een 15-jarige jongen. Daarbij gebruikte hij een foto van een puber met een ontbloot bovenlijf. Hij kreeg contact met twee meisjes van tien jaar oud. De meisjes werden misleid en overgehaald naaktbeelden vanzichzelf te sturen. Uiteindelijk onderschepten de ouders de berichten.

Contact met derde slachtoffer

De man werd in mei vorig jaar aangehouden. Ook werd zijn laptop in beslag genomen. Daarop stonden de naaktfoto's van de slachtoffertjes. Ook was er contact met een derde slachtoffer. Dat meisje is nooit getraceerd.

Omdat de man niet eerder is veroordeeld, stelde de officier een werkstraf voor. Daarnaast zou hij een slachtoffer een schadevergoeding van 950 euro moeten betalen.

De uitspraak in deze zaak volgt over twee weken.