'Door de NAM is niet alleen mijn droomhuis kapot, maar ik zelf ook'

Is het huis van Ria Mulder in Woldendorp onbewoonbaar geworden door de gaswinning of is er iets anders aan de hand? Om die vraag draaide het woensdag in Assen tijdens de rechtszaak die Mulder tegen de NAM had aangespannen.

De rechtszaak werd onderbroken om te kijken of beide partijen een schikking kunnen treffen.

Huis onbewoonbaar, NAM verantwoordelijk

Na de beving in Huizinge in 2012 vertoonde het huis van Mulder plots scheuren. In 2015 werd haar woning na een storm onbewoonbaar verklaard. Al sinds de beving in 2012 liggen de NAM en de vrouw met elkaar in de clinch. De zaak valt niet onder het nieuwe schadeprotocol, waardoor de NAM deze schade nog zelf moet afhandelen.



'Nader onderzoek is de snelste weg'

Mulder, die inmiddels in Emmen woont, liet verschillende onderzoeken aan de woning uitvoeren. Daaruit bleek dat de schade veroorzaakt is door de aardbevingen die ontstonden door gaswinning. De NAM is het hier niet mee eens en wil een extra onderzoek. Een deel van de schade zou namelijk veroorzaakt zijn door de fundering van de woning.

Volgens de advocaten van het bedrijf staat Mulder dit onderzoek niet toe. 'Nader onderzoek is de snelste weg naar de uitgang, zodat de oorzaak voor eens en altijd duidelijk is.'

De advocaat van Mulder blijft zich inderdaad verzetten tegen vervolgonderzoek. 'De andere onderzoeken zeggen genoeg. Er zijn in Woldendorp 366 schadegevallen bekend. Allemaal door de aardbevingen.'

Het huis dat eens mijn droomhuis was, is kapot, een bouwval Ria Mulder - Bevingsslachtoffer

De schade bedraagt volgens Mulder ruim vier ton. Naast de schade aan de woning vallen hier ook de proceskosten en immateriële schade onder. 'Het huis dat eens mijn droomhuis was, is kapot, een bouwval', vertelde ze in de rechtbank. 'Maar door de opstelling van de NAM is niet alleen mijn huis kapot, maar ik zelf ook. Ik voel me niet serieus genomen.'

Veel publieke belangstelling

De behandeling van de zaak kon op veel publieke belangstelling rekenen. De strijdende partijen moesten dan ook uitwijken naar een grotere zaal. Vanuit het publiek klonken er regelmatig verontwaardigde reacties.

Komt het tot een schikking

De zaak werd onderbroken om een mogelijke schikking te kunnen treffen. Zover kwam het niet omdat de NAM nog geen concreet bedrag kon noemen. De partijen krijgen nu van de rechtbank zes weken de tijd om alsnog tot een schikking te komen. Komen ze er niet uit, dan wordt de behandeling van de zaak voortgezet.

