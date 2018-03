Gouden Tunneltje komt mogelijk terug als informatiecentrum

Wethouder Paul de Rook (D66) heeft woensdagmiddag laten weten dat hergebruik van het Gouden Tunneltje in Stad mogelijk is.

De tunnel is in handen van aannemer Combinatie Herepoort die de Zuidelijke Ringweg aanlegt. 'We hebben gekeken wat we met de platen van de tunnel kunnen doen', laat De Rook weten.

Erg kwetsbaar

In eerste instantie wordt gekeken of de platen überhaupt opnieuw gebruikt kunnen worden. Ze zijn namelijk erg kwetsbaar. Als ze voor hergebruik in aanmerking komen dan gaan ze gebruikt worden voor de aankleding van het informatiecentrum van de aannemer.



Het informatieloket moet nog worden opgetuigd.



Vraag van de PvdA

Coalitiepartij PvdA vroeg zich af of de tunnel, of elementen daarvan, opnieuw hergebruikt kunnen worden.

