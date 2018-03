U negeert een parkeerverbod, mag dat?

Aan de Herman Colleniusstraat in de Stad zijn wegwerkzaamheden begonnen. Omwonenden werd gevraagd om hun auto ergens anders te parkeren. Tot zover niets bijzonders, ware het niet dat één automobilist het parkeerverbod negeerde.

Toen de wegwerkers vandaag wilden starten met de werkzaamheden in de straat, zagen ze dat één auto-eigenaar het parkeerverbod aan zich voorbij had laten gaan. Dat weerhield de wegwerkers echter niet om toch gewoon van start te gaan met hun werkzaamheden.

Vergeetachtig of vakantie?

Of de man vergeetachtig is of misschien geniet van een vakantie, is onbekend. Feit is wel dat er een berger aan te pas moet komen om de auto weg te slepen, zodat de werkwerkzaamheden alsnog kunnen worden voltooid.

De kosten die zijn gemaakt omdat de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen, zullen worden verhaald op de eigenaar van het voertuig. Dat geldt ook voor kosten die worden gemaakt om de berger in te schakelen.