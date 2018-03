Deel dit artikel:











Cheque moet eeuwenoud haringhappen in stand houden De gemeente steunt het haringhappen met een flinke cheque (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Een cheque ter waarde van twintigduizend euro, dat kreeg het comité dat de jaarlijkse haringuitreiking in Niekerk organiseert woensdag van de gemeente Grootegast. De schenking is bedoeld om de de eeuwenoude traditie in stand te houden.

Het bedrag moet voldoende zijn om het gebruik in elk geval tot 2054 voort te zetten. Eeuwenoude traditie De haringuitreiking bij de Hervormde kerk in Niekerk vond voor de 542ste keer plaats. Het gebruik gaat terug tot ongeveer 1475. Toen liet Menno Jeltema grond na aan het Pepergasthuis in Groningen. Hij bedong daarbij de eeuwigdurende verplichting dat het gasthuis elk jaar, in de week voor Pasen, een ton haring zou uitdelen onder de arme inwoners van Niekerk, Oldekerk en Faan. In 1979 werd de verplichting afgekocht en kwam er een stichting die de traditie laat voortleven. Met giften van onder meer de Rabobank bestaat het gebruik nog steeds. Immaterieel erfgoed De traditie in Niekerk werd vorig jaar opgenomen in de zogeheten inventaris immaterieel erfgoed. Daarmee heeft de haringuitreiking dezelfde status als bijvoorbeeld de Groninger eierbal. Aanvoer onder klokgelui Traditioneel wordt onder het luiden van de klok van de kerk de ton haring aangevoerd. Dat gebeurt met paard en wagen. De traditie wil ook dat de eerste haringen worden gegeten door de voorzitter van de stichting en de burgemeester van Grootegast. Daarna kunnen de inwoners de van Niekerk, Oldekerk en Faan hun vis in ontvangst nemen. Tegen een kleine vergoeding kunnen de haringen schoongemaakt mee naar huis worden genomen. Lees ook: - Haringuitreiking Niekerk is erkend als immaterieel erfgoed

