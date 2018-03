Omwonenden zoutwinningslocatie Nedmag gehoord op provinciehuis

Bij de eerste keer Praten met de Staten hebben onder meer enkele omwonenden van de zoutwinningslocatie van Nedmag nabij Borgercompagnie zich laten horen.

Zo was Jakoba Gräper uit Borgercompagnie op uitnodiging van de Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden aanwezig om deze fracties te wijzen op de gevolgen van zoutwinning rond haar woning.

Actief tegen de zoutwinning

Gräper is al enkele jaren actief om de zoutwinning tegen te gaan. Volgens haar veroorzaakt de zoutwinning overlast voor haar en inwoners van Borgercompagnie.

Nedmag-directeur Bert-Jan Bruning is er ook en wil vooral het gesprek aangaan met de Statenleden. Hij benadrukt dat er meerdere factoren meespelen in de mogelijke bodemdaling rond het gebied.

Oplossing: één loket

'Ik heb het vaker gezegd, maar de beste oplossing zou één loket zijn dat als een soort rijdende rechter schadegevallen beoordeelt. Dat schadeloket voor de gestapelde mijnbouw bestaat uit Nedmag, NAM, het waterbedrijf, de provincie en waterschap Hunze en Aa's', stelt hij.

Nieuw initiatief

Praten met de Staten is een nieuw initiatief om inwoners van de provincie Groningen de mogelijkheid te geven in gesprek te gaan met leden van provinciale staten en ambtenaren op het provinciehuis. Naast de gestapelde mijnbouw stond onder meer de nasleep van de brand bij afvalverwerker A. Talen in Stadskanaal op de agenda.

