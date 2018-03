Subliem Donar door naar halve finale Europe Cup

De basketballers van Donar hebben een nieuwe mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de club. De Groningers zijn door naar de halve finale van de Europe Cup na winst op Mornar Bar uit Montenegro: 101-74.

De Groningers moesten met meer dan zes punten verschil winnen, omdat het uitduel vorige week met 73-67 was verloren. Dat lukte makkelijk: Donar was een klasse beter dan Mornar Bar.

Curry

Brandyn Curry, die in het eerste kwart even geblesseerd aan de kant stond, was topscorer met negentien punten. Ondanks zijn blessure speelde Curry toch de meeste minuten in het team van Erik Braal. Evan Bruinsma en Drago Pasalic scoorden achttien punten voor de Groningers.



Volgende tegenstander: Reyer Venezia

De tegenstander in de halve finale is de kampioen van Italië Reyer Venezia, dat over twee wedstrijden Nizhny Novgorod uit Rusland de baas was. Donar speelt in de week van 9 april eerst uit en de week daarop thuis.

Historie

Het historische seizoen van de Groningers krijgt daarmee een vervolg. Nog nooit kwam Donar zo ver in Europa. De ploeg van coach Erik Braal speelde dit seizoen tot nu toe maar liefst 22 Europese wedstrijden, een record. MartiniPlaza was in deze reeks zelfs vier keer compleet uitverkocht.



Champions League

De eerste zes wedstrijden waren in de voorronde van de Champions League tegen Vytautas (Lit), Bakken Bears (Den) en Estudiantes (Spa). Die laatste club was na twee keer een gelijkspel, pas na overtime te sterk in Madrid (77-69).



Europe Cup

In de eerste poulefase eindigde Donar als tweede in de groep achter Le Portel (Fra). Telenet Giants Antwerp (Bel) en Bosna (Bos) eindigden als derde en vierde.



Tweede poulefase

De tweede poulefase sloot Donar af als koploper. U-BT Cluj-Napoca (Roe), Keravnos (Cyp) en Belfius Mons-Hainaut (Bel) maakten de ranglijst compleet.



Laatste zestien

In de achtste finale troffen de Groningers opnieuw het Roemeense Cluj-Napoca. Donar bleek veel te sterk en won thuis met 103-76 en uit met 69-76.



New Heroes

Donar richt zich nu eerst op de Nederlandse competitie. Tweede Paasdag, maandag 2 april, is New Heroes uit Den Bosch te gast in MartiniPlaza.



Lees ook:

- Assistent-coach Donar over kwartfinale Europe Cup: 'Laat maar komen'