Zuidhorn wint prijs voor meest vernieuwende digitale dienstverlening (Foto: Naan/Flickr (Creative Commons))

De digitale dienstverlening van Zuidhorn is in de prijzen gevallen. De gemeente heeft een 'GemeentePioniers Award 2018' in de wacht gesleept.

Deze onderscheiding is een prijs voor die overheid die 'het beste, meest innovatieve en meest maatschappelijke voorbeeld heeft van digitale dienstverlening'. Zuidhorn was genomineerd voor de digitalisering van het Kindpakket. Voor kinderen in armoede Het Kindpakket is een budget van 300 euro per jaar voor een kind dat in armoede leeft. Het is bestemd voor de aanschaf van bijvoorbeeld (sport)kleding, schoolspullen of speelgoed. Geen tussenkomst van de gemeente Bijzonder aan dit Kindpakket is, dat het is gebouwd met de zogeheten blockchaintechnologie. Hierbij kan de ontvanger van het Kindpakket zelf de aankoop op een eenvoudige manier afhandelen, zonder dat de gemeent er nog tussenkomt. De ontvanger betaalt met een specifieke code en de ondernemer krijgt het geld direct op zijn rekening bijgeschreven. Lovende jury De jury is lovend over het digitale Kindpakket van Zuidhorn: 'Innovatief, toekomstgericht en gebruiksvriendelijk'. Voor de prijs waren vijf gemeenten, waaronder Zuidhorn, en een waterschap genomineerd. Lees ook: - Blockchaintechnologie levert gemeente Zuidhorn nominatie op