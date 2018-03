Michel Krol van het Groninger Landschap vertelt over bevers in de studio. (Foto: RTV Noord)

Groningen heeft een nieuw treinstation als meest noordelijke van ons land, een schapenboer legt uit hoe hij wolven weert en een beverfamilie die op de voet gevolgd wordt. Dat en meer in Noord Vandaag.

1) Wolvenverschrikker

Hoe zorg je er als boer voor dat een wolf niet bij je schapen kan komen? Schapenboer Mike van der Most uit Leek denkt de oplossing te hebben. Hij heeft onlangs twee Pyrenese berghondenpups aangeschaft om wolven af te schrikken.

2) Roodeschool niet langer meest noordelijke treinstation

Woensdagochtend reed de eerste trein van Roodeschool naar het nieuwe station Eemshaven en dat werd gevierd. 'Jarenlang is ernaartoe gewerkt om deze spoorlijn te realiseren en dan is het best wel spannend als het eindelijk zover is', zegt Arriva-directeur Anne Hettinga.

3) Erop of eronder

Donar staat op het punt om nieuwe historie te schrijven. De Groningers kunnen zich woensdagavond in een uitverkocht MartiniPlaza plaatsen voor de halve finale van de Europe Cup. Verslaggever Beppie van der Sluis peilde de stemming in de hal alvast.

4) Bie de Bevers

Na het Kiekendief Kiek'n, Zeehond Zain en Valkje Volgen komt RTV Noord nu met een livestream van een beverfamilie: Bie de Bevers. 'Het is de eerste keer dat we bevers live in het wild kunnen volgen', vertelt Michel Krol van het Groninger Landschap.

5) Honkvast

De 90-jarige Coba Lourens uit Appingedam huurt al zeventig jaar lang bij dezelfde woningoperatie. 'Een huis kopen is eigenlijk nooit bij mij en mijn man opgekomen. En nu wil ik hier nooit meer weg.'

