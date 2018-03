Deel dit artikel:











Inwoners Westerwolde mogen helpen bij zoektocht naar burgemeester (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Moet de nieuwe burgemeester van Westerwolde oog voor de toekomst hebben, of juist vooral bezig zijn met vandaag? En moet het iemand zijn die zichtbaar is voor iedereen, of meer op de achtergrond?

Het zijn enkele voorbeelden van vragen die in een enquête van de gemeente Westerwolde staan, die sinds woensdag online staat. Het idee is dat de inwoners op die manier kunnen meehelpen in de zoektocht naar een burgemeester voor de fusiegemeente. Profielschets De informatie die de enquête oplevert, wordt gebruikt bij het opstellen van de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Ook de gemeenteraad, het college en ambtenaren van Westerwolde geven daarvoor hun wensen aan. Hoe verloopt de procedure verder? De definitieve profielschets wordt door de gemeenteraad en in het bijzijn van commissaris van de Koning René Paas vastgesteld. Vervolgens kunnen mensen die interesse hebben in de burgemeesterspost solliciteren. De gemeenteraad komt na gesprekken met een aantal kandidaten uiteindelijk tot een voordracht, waarna de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit benoemd wordt. Waarnemer Leendert Klaassen Momenteel is Leendert Klaassen waarnemend burgemeester van de gemeente, die is voortgekomen uit de fusie van Vlagtwedde en Bellingwedde. Lees ook: - Zoektocht naar burgemeesters: het kan snel, maar dat hoeft niet

