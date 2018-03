Startsein voor aanpak Sint Jansstraat en Kattenbrug zorgt voor commotie

Bewoners aan het Schuitendiep zijn nog altijd ontevreden over de aanpak van de Sint Jansstraat en de komst van de Kattenbrug. Ze overwegen juridische stappen.

De gemeenteraad van Groningen stemde woensdagavond in met de plannen die het stadsbestuur heeft met de brug en de Sint Jansstraat. Bewoners vrezen voor extra overlast. Met de plannen komen er meer bussen door hun straat.



Sint Jansstraat

De Sint Jansstraat wordt aangepakt omdat het een belangrijke verbinding wordt tussen de Diepenring en de binnenstad. De bussen stoppen in de toekomst niet meer in hartje stad, maar wel op de Diepenring. De straat moet een belangrijke looproute worden tussen de bushalte en de Grote Markt.

Kattenbrug

De Kattenbrug moet aangelegd worden omdat deze een belangrijke schakel vormt voor het busvervoer. Bussen die vanuit de oostkant van de stad komen en het centrum in rijden gaan over deze toekomstige brug.

Pannekoekschip

De eigenaresse van het Pannekoekschip is groot tegenstander van die brug. De brug komt pal voor haar terras te liggen. Toen de plannen bekend werden liet ze weten te vertrekken als de brug er daadwerkelijk komt.

Nu de brug er toch echt gaat komen weet Marjon Meiboom nog niet wat ze met haar schip gaat doen. 'We laten het op dit moment nog even bezinken', laat ze vlak na de gemeenteraadsavond weten.

We moeten vaker een briefje met informatie door de brievenbus doen Paul de Rook - Wethouder

Vaste brug

De wethouder had graag gezien dat er een brug kwam die in de toekomst beweegbaar gemaakt kan worden. Meerdere partijen hebben daar echter een stokje voor gestoken, onder aanvoering van collegepartij VVD. De brug die er komt wordt een vaste brug.



Volgens een meerderheid van politiek Groningen heeft het geen meerwaarde om een brug aan te leggen die beweegbaar gemaakt kan worden, omdat de toekomstige Kattenbrug tussen vaste bruggen in ligt. Door nu een vaste brug aan te leggen wordt er een miljoen euro bespaard.



Communicatie

Eerder lieten ondernemers en omwonenden al weten niet blij te zijn met de communicatie rondom de aanpak. De partij Stad en Ommeland herhaalde dat tijdens de raadsvergadering nogmaals.

Dit besluit zorgt voor geluidsoverlast, trillingen en de verkeersveiligheid komt in het geding Marijke van de Hel - Omwonende

Wethouder Paul de Rook erkende dat de communicatie rondom grote projecten specifieker kan. 'We moeten vaker een briefje met informatie door de brievenbus doen. Aan de andere kant moeten we ook duidelijk maken over welke dingen we het wel en niet kunnen hebben.'



Als voorbeeld nam de stadsbestuurder het voorbeeld dat het geen zin heeft om over het plaatsen van bushaltes aan de Diepenring te praten. 'Dat is nou eenmaal een besluit dat al eerder genomen is.'



Bewoners blijven ontevreden

De goede bedoelingen van De Rook ten spijt, omwonenden zijn furieus en leggen zich niet bij de plannen neer. Door de plannen gaan er meer bussen door de straat rijden. 'Dat zorgt voor geluidsoverlast, trillingen en de verkeersveiligheid komt in het geding. Wij gaan bezwaar aantekenen en stappen eventueel naar de rechter', zegt omwonende Marijke van de Hel.



Ze snappen vooral niet waarom het gedeelte tussen de toekomstige brug en de Sint Jansstraat niet in zijn geheel een dertig kilometerzone kan worden. Het wordt nu afwisselend dertig en vijftig kilometer.



De snelheid in zijn geheel naar dertig kilometer terugbrengen zou voor vertraging zorgen. 'We moeten dan nieuwe onderzoeken gaan uitvoeren naar onder meer de verkeersdoorstroming. Dat levert vertraging op en dat willen we niet.'



'Waar zijn we als raad dan voor?'

Die uitspraak viel niet goed bij SP-raadslid Wim Koks. 'Als er steeds wordt gezegd dat het vertraging oploopt, wat kunnen wij als raad dan nog voor invloed uitoefenen? Dit is voor ons niet controleerbaar', laat hij weten.

Binnenstadbewoners met een auto komen nu in de problemen en we missen inkomsten Max Blom - Raadslid VVD

Parkeerplaatsen

Verder gaan er met de aanpak parkeerplaatsen verloren langs de Diepenring. Iets wat vooral tegen het zere been is van raadslid Max Blom (VVD). 'Binnenstadbewoners met een auto komen nu in de problemen en we missen inkomsten.'



De Rook probeerde de fractie van coalitiegenoot VVD gerust te stellen door ze honderd parkeerplaatsen langs de Diepenring in het vooruitzicht te stellen. 'Dat aantal willen we graag behouden.' Het opofferen van de parkeerplaatsen zal volgens de D66-bestuurder onder meer ten goede komen aan terrassen en horeca.

