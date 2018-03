Westerwolde hoeft vier ton 'schoolgeld' niet te betalen

De gemeente Westerwolde hoeft de vier ton die ze schuldig was omdat schoolformulieren verkeerd waren ingevuld, niet terug te betalen. Het verkeerd invullen gebeurde op de Interschool Ter Apel.

In de ouderverklaringen staat informatie over het opleidingsniveau van de ouders. Onder meer op basis daarvan krijgt een school een vergoeding.

Bezwaar tegen boete

De gemeente Westerwolde heeft bij de rechter beroep aangetekend tegen de terugvordering.

'Het overleg liep spaak, waardoor we naar de rechter moesten stappen. Inmiddels hebben we de rechtsgang geannuleerd, omdat we met het ministerie tot een overeenkomst zijn gekomen', zegt wethouder Wietze Potze (PvdA).

Ontzettend blij

Potze is 'ontzettend blij' dat de terugvordering nu van de baan is. Inmiddels was die namelijk opgelopen tot vijf ton. 'En dat is een flinke hap van onze onderwijsbegroting', zegt hij.

