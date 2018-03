VVD als enige tegen belastingverhoging ondernemers Westerwolde

De VVD heeft als enige tegen de belastingverhoging voor bedrijven in Westerwolde gestemd. Die verhoging komt er om de eerste begroting van de nieuwe gemeente sluitend te maken.

De coalitie van Gemeentebelangen en PvdA verhoogt de belasting voor ondernemers, om burgers zo veel mogelijk te ontzien. En dat is tegen het zere been van de VVD.

'Verhoging kan behoorlijk doorwerken'

'Het is raar dat je alleen de ondernemers pakt', zegt Beertje Wijnholds, fractievoorzitter van de Westerwoldse VVD. 'We hebben veel kleine ondernemers, en zeker voor hen kan een belastingverhoging behoorlijk doorwerken.'



Wijnholds noemt het voorbeeld van een bakker: 'Die moet straks meer gaan betalen, maar hij gaat niet meer broden verkopen. We hebben niet meer inwoners: we zijn een krimpgebied, dus gaat die zelfs minder verkopen.'

'Nog altijd relatief weinig belasting'

Wethouder Bart Huizing (PvdA) bevestigt de belastingverhoging voor ondernemers. 'Iedereen heeft zijn deel in de belastingopbrengsten. Sommige ondernemers moeten inderdaad wat meer gaan betalen. Maar de ondernemers betalen nog altijd relatief weinig belasting ten opzichte van ondernemers van naburige provincies.'

Hoe graag de VVD het ook wil, de plannen zijn erdoor en de ondernemers gaan definitief meer belasting betalen. Ook komt er geen compensatie voor ondernemers die hard getroffen worden, zegt Huizing. 'Op voorhand gaan we daar niet mee in.'

Lees ook:

- Flinke belastingverhoging voor Westerwoldse bedrijven