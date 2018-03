Oplichter en hennepkweker milder bestraft door ouderdom zaken

Een stapel met de 'te behandelen zaken' die maar niet wilde slinken. Daar kampt het Openbaar Ministerie mee. Dit bleek woensdag tijdens een politierechterzitting in Groningen. Twee verdachten kregen daarom een werkstraf en hoeven niet de cel in.

De rechter moest oordelen over strafbare feiten die ruim drie jaar geleden al hadden plaatsgevonden. De zaken van een hennepkweker en een oplichter waren te oud om nog een celstraf op te leggen. De twee werden met een werkstraf naar huis gestuurd.

'Niet netjes'

'Niet netjes', zei de politierechter tegen de officier van justitie. 'Bijna een overschrijding van de redelijke termijn.'

Een 45-jarige man uit Bad Nieuweschans werd in januari 2015 betrapt op het kweken van hennep. In zijn woning stonden 1919 hennepplanten. Hij had slechts één keer geoogst. Naast een werkstraf van honderd uur moet hij 2500 euro betalen, omdat hij dit geld heeft verdiend met de hennepkweek.

Huurhuis 'verhuurd'

Een 23-jarige man uit Winschoten zette in juli 2015 in Heiligerlee zijn huurhuis op internet te huur, omdat hij er zelf uit moest. Hij had een huurachterstand en hoopte met oplichting snel geld te maken.

Hij vertelde belangstellenden dat hij als militair werd uitgezonden naar Pakistan en de woning daarom tijdelijk moest verhuren. Van twee van hen incasseerde hij in totaal 2250 euro aan borgsom. De 'nieuwe huurders' kregen een sleutel die niet paste. Ze deden aangifte. De Winschoter moet als straf 150 uur werken.