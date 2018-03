Lycurgus herstelt zich van nederlaag door winst op Taurus

In het zevende duel van de kampioenspoule heeft Abiant Lycurgus een 3-0 zege geboekt op SV Land Taurus. Door die zege strijden de Groningse volleyballers nog volop mee om de koppositie.

Taurus, afkomstig uit Houten, had het moeilijk in de Alfa-College Topsporthal. De thuisclub nam al snel afstand van de bezoekers, al had Lycurgus wel vijf matchpoints nodig voordat de laatste set beslist werd. Met 25-13, 25-19 en 25-21 vielen de sets allemaal in Gronings voordeel.

Herstel

Lycurgus herstelde zich met de 3-0 overwinning van de nederlaag tegen Seesing Personeel Orion, dat zaterdag met 3-1 te sterk was voor de formatie van coach Arjan Taaij.

Orion won vanavond eveneens en versloeg Draisma Dynamo met 3-1. Orion blijft daardoor koploper, met een duel meer gespeeld dan Lycurgus.

Zaterdag 31 maart gaat Lycurgus op bezoek bij Advisie/SSS uit Barneveld. Die ploeg staat vijfde in de kampioenspoule.