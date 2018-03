Euforie bij Donar na historische avond: 'Het is crazy, heel bijzonder'

Bij de basketballers van Donar overheerste de euforie, na het bereiken van de halve finale van de Europe Cup. 'Dit is geweldig. Een prachtig gevoel, prachtig om mee te maken en onderdeel te zijn van dit team', jubelt Arvin Slagter.

Ook coach Erik Braal was vol lof. 'We zijn super blij met deze wedstrijd, super blij! Dat het allemaal zo bij elkaar komt, is heel bijzonder. En het publiek was fantastisch.'

Curry geniet van het publiek

Topscorer Brandyn Curry had eveneens genoten van het publiek in MartiniPlaza. 'Het is lastig onder woorden te brengen hoe ik me nu voel. Het is crazy, heel bijzonder. Net als het hele seizoen. De fans waren weer geweldig, een uitverkochte zaal... Dat gaf ons heel veel energie. En we stonden er als team voor elkaar.'

'Geweldige sfeer'

Zijn ploeggenoot Evan Bruinsma was het roerend eens met Curry: 'Het was een geweldige avond, fantastisch om hier onderdeel van uit te maken. We begonnen goed, schoten met scherp. En de sfeer hier in MartiniPlaza was geweldig. De fans waren fantastisch.'

'Het moet even indalen'

Coach Braal wilde na de wedstrijd vooral 'genieten'. 'Het moet eerst allemaal even indalen dat we bij de laatste vier zijn gekomen. Dat kan je niet van tevoren bedenken.'

Naar Venetië

De tegenstander in de halve finale is Reyer Venezia, de kampioen van Italië. Het was Nizhny Novgorod uit Rusland de baas. 'Ik heb gehoord dat Venetië prachtig is, mooier dan Rusland', lacht Curry. 'Het is een taaie ploeg, maar we zijn er klaar voor.'

Braal weet al hoe zijn vrije dag donderdag gaat doorbrengen, thuis in Friesland. 'Lekker rondjes lopen in Grou en ervan genieten.'

