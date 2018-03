Groningse 'zwarte mosterd' op je kroketje smeren: het kan nu

Mocht gedeputeerde Henk Staghouwer zin krijgen in een broodje kroket, dan kan hij daar vanaf nu een klodder mosterd van eigen bodem gemaakt met zwart mosterdzaad op smeren.

Staghouwer nam woensdag het eerste potje in ontvangst.

In het voorjaar gepoot

Het is het resultaat van een proef met de teelt van zwart mosterdzaad in onze provincie, die vorig voorjaar van start ging. Het zaad van de mosterdplant is in het najaar geoogst.

Proeftuin

Bij boeren in Kloosterburen en Nieuw Beerta werd een proeftuin aangelegd, in samenwerking met de provincie en mosterdfabrikanten Abrahams Mosterdmakerij en Marne Mosterd.

De provincie steunt de proef, om de biologische landbouw in Groningen zo veel mogelijk te stimuleren.

Lees ook:

- Provincie steekt geld in proeftuin voor zwarte mosterd