Supporter Donar: 'Dit maak ik niet nog een keer mee'

'Wat fantastisch dat ze dit hebben bereikt! Geweldig!' Het is slecht één van de reacties van supporters na de winst van Donar woensdagavond.

Met die winst zijn ze door naar de halve finale in de Europe Cup: iets dat nog nooit eerder is voorgekomen.

'De hele dag spanning'

Voor de fans is het daarom ook bijzonder om bij de wedstrijd te zijn. 'De spanning zit de hele dag hier en dat zit er nog steeds. Je wilt zo graag en je leeft mee met z'n allen', laat een fan weten.

'Dit is zo bijzonder'

Maar uiteindelijk blijken de zenuwen niet nodig, want Donar wint met een voorsprong van 27 punten. Donarfan Kees Lokken houdt het niet droog: een klein traantje kon hij niet binnen houden. 'Dit is zo bijzonder. Dit ga ik in mijn verdere leven niet meer meemaken', legt hij uit.

Volgende tegenstander: Reyer Venezia

De tegenstander in de halve finale is de kampioen van Italië, Reyer Venezia, dat over twee wedstrijden Nizhny Novgorod uit Rusland de baas was. Donar speelt in de week van 9 april eerst uit en de week daarop thuis. Sommige fans gaven na de winst aan alvast op zoek te gaan naar kaartjes.

