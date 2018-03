Komt Wiebes vandaag met gasbesluit?

Zijn woordvoerder houdt nog een kleine slag om de arm, maar waarschijnlijk komt minister Wiebes van Economische Zaken donderdag met een besluit over de omvang van de gaswinning in de komende jaren

Hij had aangekondigd nog in het eerste kwartaal met zo'n besluit te komen, na het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, in januari, om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen van 21 naar 12 miljard kuub per jaar.

Zo ver mogelijk naar beneden

Dat was kort na de zware beving van 3.4, op 8 januari in Zeerijp. Wiebes zei na de beving dat de gaswinning in deze kabinetsperiode wat hem betreft zo ver mogelijk naar beneden moet.

SodM

De minister zit tussen twee vuren. Enerzijds het advies van het SodM van maximaal 12 miljard kuub, anderzijds de schatting van Gasunie dat er de komende jaren minstens 14 miljard kuub en bij strenge winters zelfs 26 miljard kuub gas uit het Groningenveld gewonnen moet worden.

Stikstoffabriek

De gaswinning is de afgelopen jaren al fors verlaagd en de halvering die het SodM adviseert is dan ook een flinke opgave. RTL meldde dinsdag dat er in ieder geval een nieuwe stikstoffabriek bij komt, waarmee gas uit het buitenland geschikt kan worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Dat zou 7 miljard kuub gas kunnen schelen.Het ministerie wilde dat niet bevestigen.

Grootverbruikers

Ook heeft Wiebes de grootverbruikers van het laagcalorische gas gemaand om zo snel mogelijk over te stappen op hoogcalorisch gas om het Groningen-veld te ontzien. De grootverbruikers zelf twijfelen of dat snel haalbaar is.