Hongerstakers in Appingedam houden vol, maar: 'dit is gigantisch heftig'

Jan Holtman en Jannie Knot zijn nog steeds in hongerstaking in een tent bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) in Appingedam.

De twee vinden dat slachtoffers van de aardbevingen in onze provincie beter en sneller geholpen moeten worden. Moe en loom Holtman leeft voor de achttiende dag op alleen bouillon en vruchtensap. 'Ik heb een beetje meer last van de benen, het wil niet meer zoals in het begin. Geestelijk ben ik nog volledig aanwezig, maar ik voel me moe en loom.' Vergadering Over het dossier wordt donderdag opnieuw vergaderd. 'Ik verwacht er eerlijk gezegd niet veel van', zegt Holtman. 'De NAM heeft zich zo vastgebeten in het niets doen en ze denken dat gewoon door te zetten. Wij zijn hier voorlopig nog niet weg.' Geestelijk kapot Knot heeft inmiddels twaalf dagen niets gegeten. 'Het gaat wel, maar ik word steeds onrustiger wat betreft mijn dossier', vertelt ze. De inwoonster van Garrelsweer had een mestkalverbedrijf, maar dat moest dicht omdat er te veel aardbevingsschade was. 'Mijn schulden lopen wel op en ik heb geen inkomen meer. Dat is verschrikkelijk als je altijd zo hard hebt gewerkt. Je gaat er geestelijk gewoon aan kapot.' 'Het wordt echt tijd' Ook het dossier van Knot, dat is bestempeld als een hoofdpijndossier, komt donderdag op tafel. 'Ik hoop dat het eindelijk wordt opgelost, maar ik denk dat het anders is', zegt ze. 'Maar ik hoop toch zo dat Wiebes mijn dossier oppakt en betaalt. Het wordt tijd, het wordt echt tijd.' Lees ook: - Dit gebeurt er in het lichaam van een hongerstaker

