Opnieuw 8 jaar cel geëist tegen Jumbo-afperser; Alex O. blijft ontkennen

In hoger beroep is donderdag opnieuw acht jaar cel geëist tegen de veroordeelde Jumbo-afperser Alex O. uit Groningen. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet O. bovendien een schadevergoeding van 130.000 euro betalen.

De 53-jarige Stadjer is in 2016 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor het afpersen van Jumbo. O. heeft altijd beweerd onschuldig te zijn en ging daarom in beroep. Dat diende donderdag voor het Gerechtshof in Leeuwarden.

Dreigmails

Supermarktketen Jumbo werd in 2015 vijftien keer bedreigd via de mail. Er moesten tweeduizend bitcoins worden betaald, anders zouden er bommen bij diverse Jumbo-filialen worden geplaatst.

Explosieven

Er werd niet betaald, waarna bij twee vestigingen in Groningen explosieven werden geplaatst. Eén ontplofte en vernielde een ruit. Bij de Jumbo aan de Veemarkt in Zwolle kwam een verjaardagskaart binnen, met daarin explosief poeder.

Bewijs

Onder de postzegel op de kaart zat dna-materiaal van O. Ook vonden onderzoekers in één van de bommen een haar van de man. Bovendien had de Groninger kookwekkers gekocht, die gelijk waren aan de wekkers in de explosieven. In de woning van O. vonden de agenten chemicaliën, waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. En de dreigmails aan de Jumbo bleken verstuurd via een TOR netwerk, dat gebruikt wordt voor anonieme communicatie. Op de computer van O. vond de politie zo'n netwerk.

Leven vol criminaliteit

Alex O. was donderdag gedreven om zijn onschuld aan te tonen. Hij praatte zo snel dat hij regelmatig struikelde over zijn woorden. O. vertelde dat hij sinds zijn twaalfde in de criminaliteit heeft gezeten. De Groninger heeft onder meer overvallen gepleegd op banken en geldtransporten. Daarvoor is hij begin jaren negentig veroordeeld tot tien jaar celstraf. Toen de rechter hem donderdag vroeg wat hij zou willen doen na zijn vrijlating, antwoordde hij: 'De jeugd behoeden dit circuit in te gaan'.

O. weigerde eerder al mee te werken aan psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Ook nu zei hij: 'Ik wil volledig verantwoordelijk worden geacht, want ik heb het toch niet gedaan. Punt.'

