Komt er een 'Donar-vlucht' van Groningen Airport Eelde naar Venetië?

Achter de schermen wordt gewerkt aan een rechtstreekse 'Donar-vlucht' naar Venetië. Dat bevestigt Bowy Odink van Groningen Airport Eelde. 'Die behoefte proef ik heel erg in Groningen', zegt Odink.

Direct nadat woensdagavond duidelijk was dat de Groningse basketballers de halve finale van de Europe Cup haalden en daarvoor naar Venetië moeten, stond de telefoon van Odink roodgloeiend. 'Of het nou om ondernemers ging, of de gewone supporter, ik merk dat men Donar graag achterna wil reizen. Daarom zijn we afgelopen nacht direct gaan inventariseren.'

Nordica-toestel

Het hangt van een aantal dingen af of de Donar-vlucht door kan gaan, legt de woordvoerder uit. 'Er staat een toestel van vliegmaatschappij Nordica op Eelde gestationeerd. Dat vliegt 's ochtends naar Kopenhagen en weer terug, en daarna naar München heen en weer. Vervolgens staat het tot het begin van de avond niks te doen (nieuwe vlucht naar Kopenhagen) en in dat tijdsslot zouden we heen en weer naar Italië kunnen vliegen.'

'Moet precies passen'

'Nordica werkt graag mee, maar het moet allemaal precies passen. Is er op dat moment bijvoorbeeld plek voor een landing op Venetië? Daar hangt het vooral vanaf', vervolgt Odink.

'Net als Nordica werkt ook een Gronings reisbureau mee, en mogelijk dat we de gemeente Groningen nog vragen om dit mede mogelijk te maken. Ik hoop zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben.'

Plan B

Als het niet door kan gaan, is er altijd nog een plan B, zegt hij. 'Maar we gaan natuurlijk vol voor een echte, rechtstreekse, Donar-vlucht. Toch kan je ook vanaf Eelde via München naar Venetië vliegen, geeft Odink aan.

Wat kost dat?

Mocht de rechtstreekse vlucht wél doorgaan, dan is het nog de vraag wat een retourtje Groningen Airport Eelde - Venetië gaat kosten. 'Daar kan ik nog niks over zeggen. Via een website als Skyscanner kun je een indicatie krijgen als je zoekt op Eelde - München - Venetië (vanaf 360 euro, red.), inclusief overstap ben je dan ongeveer drie uur onderweg.'

10 of 11 april

De uitwedstrijd tegen de Italiaanse kampioen Reyer Venezia wordt waarschijnlijk op dinsdag 10 of woensdag 11 april in Venetië gespeeld. De week erop wordt in MartiniPlaza in Groningen de return gespeeld. Donar hoopt daar donderdag of vrijdag uitsluitsel over te hebben.

