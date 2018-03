Deel dit artikel:











Rondje Groningen: YouTubende vuilnisnudist gespot (Foto: RTV Noord)

Er was eens een Groninger die in de grote stad ondervond dat naakt de vuilnis buiten zetten niet zo'n goed idee was. En spijkers die de hoofdrol spelen. Het passeert allemaal de revue in dit Rondje Groningen.

1) Donar-coach springt spijkers uit zijn schoen Assistent-coach Meindert van Veen van Donar kwam woensdagavond niet ongeschonden uit de strijd. Hij juicht in het duel met Mornar Bar zo fanatiek dat één van zijn zolen loskwam van zijn schoen. 2) Tja.. Het is helaas een terugkerend fenomeen, ook in Rondje Groningen. In Lauwersoog werd afval gestort. Deze keer ging het om bouwafval. Tja, waarom? 3) Spijkerbed? Bij het Borneoplein in Stad wachtte voor deze automobilist een onaangename verrassing. Voor één van wielen onder de wagen lag een blokje hout met hierin spijkers. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus doe er je voordeel mee.

4) Wonderschoon Onderdendam Tijd voor iets opbeurends. In Onderdendam legde Instagrammer Pascal Teschner zijn dorp op schitterende wijze vast.

5) Naakt de vuilnis buiten zetten YouTuber Kalvijn heeft zijn roots in Meedhuizen liggen, maar woont nu in Amsterdam. Daar ontdekte hij dat naakt de vuilnis buiten zetten niet heel handig is. Iemand fotografeerde hem vanuit het naastgelegen speeltuintje. En dat zit hem nogal dwars. (Kun je moeilijk geduld opbrengen? Kijk dan vanaf 02:45)

6) Politie pakt wél een snelle bak Woensdag zagen we hoe Arjen Robben zijn flitsende bolide liet staan en voor de fiets koos. Net als vroeger. De politie laat de fiets juist staan, want ze gaan voortaan met deze snelle auto's op pad. 7) Groningser wordt het niet Je hebt protesteren en je hebt protesteren op z'n Gronings. Stadjer Karin Sitalsing zag in het aardbevingsgebied hoe simpel doch mooi Gronings verzet kan zijn. 8) Gas teruggeven aan de Groningers Een nobele geste. Het kabinet heeft niet alleen besloten dat de gaswinning volledig wordt beëindigd, maar gaat bovendien gas terug pompen in de Groningse bodem. Een stukje kersverse satire van De Speld.

