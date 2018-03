Lopend Vuur: Mantelzorg is een morele plicht

In de toekomst zullen er steeds minder mantelzorgers zijn. Die conclusie trekt het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Nu staan er voor elke 85-plusser nog vijftien potentiële mantelzorgers klaar, maar in 2040 is dat teruggelopen naar zes, blijkt uit het onderzoek.

Vergrijizing

De komende decennia zal de bevolking van ons land sterk vergrijzen. De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen zijn 50 jaar of ouder. Door de vergrijzing zal hun aantal de komende jaren fors afnemen.

Langdurige zorg

Mantelzorg wordt op de site van de rijksoverheid omschreven als onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dat kan verzorging zijn of hulp bij dagelijks activiteiten. Via de overheid zijn er regelingen waarmee mantelzorgers ondersteund kunnen worden.

Ouders in huis

Er zijn veel landen in de wereld waar het normaal dat kinderen hun ouder wordende ouders ondersteunen of zelfs in huis nemen. In ons land is het in de meeste gevallen anders geregeld.

Maar voor hoe lang nog? Ons Lopend Vuur van vandaag:

